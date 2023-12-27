Прем'єр Польщі Туск збирається з візитом до України: що відомо

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про підготовку свого візиту в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє TVN24.

"Мені трохи соромно про це говорити, тому що я знаю, яка ситуація у президента Зеленського і всієї України. Неправильно їхати до Києва і весь візит присвячувати питанням польського транспорту" , - сказав він.

За словами Туска, вони підготують цей візит таким чином, щоб під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським було зрозуміло, чого вони хочуть досягти.

Прем'єр також повідомив, що "проситиме водіїв не блокувати переїзд лише через війну".

Він назвав ситуацію драматичною, а також пообіцяв, що робитиме все можливе, щоб полегшити життя і долю польських транспортних компаній.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року.

Під час протесту були заблоковані низка напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

Однак 22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні.

Представники Польщі, зі свого боку, заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.

Сьогодні Туск повідомив, що уряд Польщі наближається до припинення блокади далекобійниками кількох пунктів на кордоні з Україною.