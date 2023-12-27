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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: деталі

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: деталі
Фото: Рixabay

Адміністрація президента США оголосила про надання Україні пакету військової допомоги на загальну суму $250 млн, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Це оголошення є п’ятдесят четвертим траншем обладнання Адміністрації Байдена, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року", — йдеться в повідомленні.

Можливості цього пакету включають:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • зенітні ракети Stinger;
  • компоненти системи ППО;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Як повідомлялось, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі раніше заявив, що до кінця року Білий дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші.

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