ISW: Війська РФ відбили позиції під Роботиним, які ЗСУ звільнили влітку
Російські війська просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Ймовірно, це трапилося після того, як українські війська відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.
Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 27 грудня, показують, що російські війська просунулися на захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного).
За оцінками ISW, захоплення українськими військами сусідніх позицій у серпні 2023 року було тактично важливим, оскільки могло дозволити українським військам почати операцію повз найщільніші російські мінні поля та наступні російські оборонні споруди.
Але ISW не вважає, що повернення цих позицій російськими військами є особливо важливим на цей момент.
Водночас командувач української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю BBC, опублікованому 27 грудня, що російське керівництво хоче як мінімум повернути Авдіївку, але має більш амбітну мету - захопити всю Донецьку і Луганську області та повернути територію, яку російські війська втратили в Запорізькій області під час українського контрнаступу.
Просування російських військ на заході Запорізької області, тим не менш, підтверджує оцінку ISW, що нинішня позиційна війна в Україні не є стабільним тупиком, оскільки поточний баланс може бути змінений в будь-який бік рішеннями, прийнятими на Заході або в Росії, і обмежені російські досягнення можуть стати значними, особливо якщо Захід припинить військову допомогу Україні.
Ключові висновки ISW за 27 грудня
- Опубліковані 27 грудня кадри з українського безпілотника засвідчили чергову російську страту українських військовополонених біля Роботиного на заході Запорізької області.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед на заході Запорізької області і повернули позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року, ймовірно, після того, як українські війська відійшли на зиму на більш захищені позиції поблизу Роботиного.
- Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції (КГЕС) 6 червня 2023 року, як повідомляється, відклало українську переправу через Дніпро, яка, ймовірно, була призначена для підтримки українських контрнаступальних операцій.
- Командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю ВВС, опублікованому 27 грудня, розповів про виклики, які стоять перед українськими військами на полі бою, та вимоги до майбутніх територіальних просувань.
- Українські посадовці наголосили на збільшенні обсягів виробництва оборонно-промислової бази (ОПБ) України у 2023 році та надали прогнози щодо можливостей вітчизняного виробництва безпілотників 27 грудня.
- У ніч на 27 грудня російські війська здійснили чергову серію ударів з безпілотників "Шахід-136/131" по Україні.
- Супутникові знімки успішного українського удару 26 грудня по кораблю Чорноморського флоту Росії в окупованій Феодосії, Крим, свідчать про те, що в результаті удару було пошкоджено портову інфраструктуру довкола.
- Росія зберігає свої максималістські цілі в Україні і не зацікавлена в добросовісних переговорах, незважаючи на повідомлення про те, що західні офіційні особи стають все більш схильними до можливих переговорів України з Росією з метою припинення війни.
- Російський державний Центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) виявив, що росіяни все менше довіряють російському державному телебаченню і все частіше звертаються до соціальних мереж та інтернету за новинами.
- Президент Росії Володимир Путін і міністр закордонних справ Сергій Лавров зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром 27 грудня, ймовірно, з метою підтримання критично важливих для Росії торговельних відносин з Індією.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки, Донецька та Вербового, а позиційні бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення.
- Російське інсайдерське джерело повідомило, що мер Москви Сергій Собянін створив власну приватну військову компанію (ПВК).
- Український рух "КіберСпротив" отримав інформацію про те, що російський заступник командира 171-го зенітно-ракетного полку (51-ї дивізії ППО) скоює сексуальні злочини проти неповнолітніх в окупованій Україні.