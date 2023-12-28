ISW: Війська РФ відбили позиції під Роботиним, які ЗСУ звільнили влітку

Російські війська просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року. ﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Ймовірно, це трапилося після того, як українські війська відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 27 грудня, показують, що російські війська просунулися на захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного).

За оцінками ISW, захоплення українськими військами сусідніх позицій у серпні 2023 року було тактично важливим, оскільки могло дозволити українським військам почати операцію повз найщільніші російські мінні поля та наступні російські оборонні споруди.

Але ISW не вважає, що повернення цих позицій російськими військами є особливо важливим на цей момент.

Водночас командувач української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю BBC, опублікованому 27 грудня, що російське керівництво хоче як мінімум повернути Авдіївку, але має більш амбітну мету - захопити всю Донецьку і Луганську області та повернути територію, яку російські війська втратили в Запорізькій області під час українського контрнаступу.

Просування російських військ на заході Запорізької області, тим не менш, підтверджує оцінку ISW, що нинішня позиційна війна в Україні не є стабільним тупиком, оскільки поточний баланс може бути змінений в будь-який бік рішеннями, прийнятими на Заході або в Росії, і обмежені російські досягнення можуть стати значними, особливо якщо Захід припинить військову допомогу Україні.

Ключові висновки ISW за 27 грудня