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NYT подає до суду на творців штучного інтелекту

NYT подає до суду на творців штучного інтелекту
Фото: Wally Gobetz

У середу видання New York Times подало до суду на OpenAI і Microsoft за порушення авторських прав, повідомляє Українська правда.

The Times — перша велика американська медіа-організація, яка подала до суду на компанії, творців ChatGPT та інших популярних платформ штучного інтелекту, через проблеми з авторським правом.

У позові, поданому до Федерального окружного суду Манхеттена , стверджується, що мільйони статей, опублікованих The Times, були використані для навчання автоматизованих чат-ботів, які тепер конкурують із новинним виданням, як джерело надійної інформації.

Позов не містить грошової вимоги. Але в ньому сказано, що відповідачів слід притягнути до відповідальності за "мільярди доларів законодавчих і фактичних збитків", пов’язаних із "незаконним копіюванням і використанням унікально цінних робіт The Times". Він також закликає компанії знищити будь-які моделі чат-ботів і навчальні дані, які використовують захищені авторським правом матеріали з The Times.

У своїй скарзі The Times повідомила, що звернулася до Microsoft і OpenAI у квітні, щоб висловити занепокоєння щодо використання своєї інтелектуальної власності та досягнути "полюбовного вирішення", можливо, укласти комерційну угоду та "технологічні межі" навколо генеративних продуктів ШІ.

Але переговори не дали результату.

Прес-секретар OpenAI Ліндсі Хелд заявила в своїй заяві, що компанія "конструктивно рухалася вперед" у розмовах з The Times і що вона "здивована та розчарована" позовом.

Microsoft відмовилася коментувати цю справу.

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