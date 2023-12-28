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Курс валют НБУ на 28 грудня

Курс валют НБУ на 28 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 28 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 27 грудня виріс до рівня 37.62 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 48 коп. до 41.63 за 1 євро.

Курс рубля виріс до рівня 4.10 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 47.93 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 49 коп. до 44.09 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 12 коп. до 9.61 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.619 400 +0.251
EUR Євро 41.633 400 +0.48
RUB Рубль 0.409 690 +0.004
GBP Фунт стерлінгів 47.934 600 +0.509
CHF Швейцарський франк 44.092 100 +0.491
PLN Польський злотий 9.613 700 +0.124

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