Курс валют НБУ на 28 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 28 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 27 грудня виріс до рівня 37.62 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 48 коп. до 41.63 за 1 євро.
Курс рубля виріс до рівня 4.10 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 47.93 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 49 коп. до 44.09 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 12 коп. до 9.61 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.619 400
|EUR
|Євро
|41.633 400
|RUB
|Рубль
|0.409 690
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.934 600
|CHF
|Швейцарський франк
|44.092 100
|PLN
|Польський злотий
|9.613 700