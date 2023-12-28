Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

РФ за добу втратила понад 900 військових та 27 танків – Генштаб ЗСУ

РФ за добу втратила понад 900 військових та 27 танків – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

За добу РФ втратила в ході війни проти України приблизно 920 військових, 27 танків, 42 бронемашини, 15 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:

  • особового складу − близько 356 670 (+920) осіб,
  • танків − 5 940 (+27) од,
  • бойових броньованих машин − 11 015 (+42) од,
  • артилерійських систем − 8 391 (+15) од,
  • РСЗВ − 935 (+1) од,
  • засобів ППО − 617 (+1) од,
  • літаків − 329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 503 (+32),
  • крилатих ракет − 1 620 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 180 (+40) од,
  • спеціальної техніки − 1 247 (+7) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics