РФ за добу втратила понад 900 військових та 27 танків – Генштаб ЗСУ
За добу РФ втратила в ході війни проти України приблизно 920 військових, 27 танків, 42 бронемашини, 15 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:
- особового складу − близько 356 670 (+920) осіб,
- танків − 5 940 (+27) од,
- бойових броньованих машин − 11 015 (+42) од,
- артилерійських систем − 8 391 (+15) од,
- РСЗВ − 935 (+1) од,
- засобів ППО − 617 (+1) од,
- літаків − 329 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 503 (+32),
- крилатих ракет − 1 620 (+0) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 180 (+40) од,
- спеціальної техніки − 1 247 (+7) од.