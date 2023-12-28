У Німеччині вважають, що ЄС не зможе компенсувати допомогу США для України

Лідер німецьких Зелених Омід Нуріпур наголосив на центральній ролі США у підтримці України з боку Заходу, повідомляє Європейська правда.

Німеччина та ЄС не зможуть компенсувати втрату американської підтримки, заявив Нуріпур.

"Навряд чи можливо просто компенсувати те, чого американці досягли до цього часу, ні в матеріальному, ні в грошовому плані. Але, звичайно, в цьому випадку ми, європейці, повинні будемо посилити нашу підтримку України" , – сказав політик.

Виділення нової американської допомоги Україні наразі заблоковано через суперечки в американському Конгресі. За даними адміністрації США, вже затверджена допомога Україні буде використана до кінця року.

Нагадаємо, 22 грудня, німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

Раніше в переліку переданої Німеччиною військової допомоги Україні були зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.