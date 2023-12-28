Окупанти депортують дітей до РФ через територію Білорусі – омбудсмен

Російські загарбники складають списки дітей з тимчасово окупованих територій України, яких планують вивозити до РФ через Білорусь. Про це заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Укрінформ.

"Ми фіксуємо нову системну проблему, коли росіяни депортують українських дітей саме через територію Білорусі. За моєю інформацією, вони постійно складають нові списки дітей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, зокрема в Донецькій і Луганській областях, які будуть через територію Білорусі вивезені до РФ" , - заявив він.

Омбудсман вважає, що у такий спосіб росіяни можуть намагатися максимально закрити інформацію про те, що українські діти перебувають на території РФ.

Лубінець висловив думку, що Білорусь для росіян – це додатковий чинник, як приховати інформацію стосовно депортованих українських дітей.

"Тобто встановлення факту депортації та верифікація дитини – це кропітка робота. Нам треба встановити, хто взяв дітей, звідки, як він їх привіз на територію РФ. А коли це відбувається через територію Білорусі, то як знайти таку інформацію на її території? Максимально складно" , - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, скільки загалом українських дітей перебувають на території Білорусі, омбудсман зауважив, що їх можуть бути тисячі.