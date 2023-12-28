У ЗСУ розповіли, чи змінили окупанти тактику після збиття літаків

Російські війська стали більш виважено підходити до використання авіації після знищення трьох Су-34 в Херсонській області 22 грудня. На даний момент фіксуються деякі зміни у тактиці завдання ударів РФ на півдні.﻿ Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Критичної зміни в тактиці нема, є зміна в кількості, щільності цих ударів. Дійсно, окупанти стали дуже виважено підходити до використання тактичної авіації з урахуванням того, що були уражені на цьому напрямку літаки. І вони намагаються вишукувати інші рубіжі пуску так, щоб не наражати на небезпеку свої літаки" , - розповіла вона.

Крім того, за словами Гуменюк, зафіксовано ще одну зміну у тактичній поведінці росіян.