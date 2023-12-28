У ЗСУ пояснили, чому такі короткі тривоги через МіГ-31К

Останнім часом в Україні бувають короткі повітряні тривоги через російський винищувач МіГ-31К. Причиною може бути тренувальний зліт-посадка літака або переліт на інший аеродром. Однак нехтувати небезпекою все одно не потрібно. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Вночі були "Шахеди", а вранці МіГ-31К десь там в районі Тамбовської області злітав. Ну традиційно. Він кожен день злітає і випробовує нашу нервову систему. І не лише випробовує систему, мова йде ж про реальну небезпеку. Небезпеку того, що вони можуть застосувати "гіперзвукову", як вони називають ракету "Кинджал" Х-47М2" , - сказав Ігнат.

Він наголосив, що безумовно небезпека є, адже у Росії великі запаси "Кинджалів". Тому нехтувати тривогою не потрібно.

"Крім того, зазначу, що збили на півдні десь три розвідувальні БПЛА. Доволі серйозно активізував ворог розвідку повітряну саме на південному напрямку, на Херсонщині. Десь по Дніпру вони розташовують безпілотники, щоб відстежувати лінію бойового зіткнення. Вишукують які там наші слабкі місця, можливо. Системи ППО, які знищують російські літаки тощо" , - зазначив речник.

Відповідаючи на питання, чому остання повітряна тривога тривала 16 хвилин, Ігнат сказав, що наразі "немає точної інформації, що там відбувається".

"Але загалом МіГ-31 міг здійснити зліт, облетіти по колу десь там в районі аеродрому та сісти. Тобто відпрацювати зліт-посадку. Такий собі тренувальний політ міг бути. Але кожен тренувальний політ може стати й не тренувальним. Він може виконати завдання. Можливо, це другий варіант, МіГ просто здійснює переліт на інший аеродром. Тобто через перебазування теж можуть бути такі короткі тривоги" , - пояснив речник.

Він додав, що в Повітряних сил є джерела в розвідці, які теж намагаються якомога більше отримати інформації різними способами, чи становить зліт МіГа небезпеку й на скільки вона є серйозною.