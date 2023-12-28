Серед українців продовжується падати довіра до телемарафону – опитування

Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник впав до 43%.﻿ Про це свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Разом з цим до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону. Решта 19% мають невизначене ставлення. Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

Серед тих, хто довіряє Володимиру Зеленському, довіряють телемарафону 52% (не довіряють - 29%. Серед тих, хто президенту не довіряє, рівень довіри значно нижчий - довірять 12%, не довіряють - 69%.

У всіх регіонах приблизно однакова кількість населення (42-44%) довіряють телемарафону "Єдині новини".

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, важливо розуміти, що після вторгнення ландшафт споживання інформації радикально змінився і телебачення тепер дивиться меншість населення (зокрема, перегляд телемарафону не такий значний, як багато кому може здаватися). Крім цього, зараз загалом значно знизилася довіра до українських ЗМІ, тобто є загальна проблема з довірою ЗМІ (а не лише телемарафону).

"У будь-якому випадку показники довіри до телемарафону хоч і знизилися, але ще багато людей довіряють йому. Як ми зазначали в жовтні, при нинішніх показниках довіри зберігається оптимальна можливість для менш проблемної трансформації телемарафону в інший формат, який буде більше відповідати інформаційним потребам поточної ситуації" , - сказав він.

Опитування було проведене 4-10 грудня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

"Єдині новини" - загальноукраїнський інформаційний телемарафон, запущений 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну.

Контент виробляють суспільний мовник Національна суспільна телерадіокомпанія України, три приватні медіахолдинги 1+1 Media, Starlight Media, Inter Media Group, "Ми - Україна", а також телеканал "Рада", що належить Верховній раді України. Кожна компанія веде мовлення проміжком часу 6 годин.