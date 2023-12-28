ЗСУ взяли в полон 20 окупантів на Таврійському напрямку – командувач Тарнавський
В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ще 20 російських загарбників здалися в полон. Про це заявив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Укрінформ.
За його словами, основні зусилля ворог зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Марїнському та Запорізькому напрямках, продовжував активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки.
Загалом на Таврійському напрямку росіяни завдали 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснили 985 артобстрілів.
Загальні втрати ворога минулої доби становили 488 осіб та 105 одиниць військової техніки, зокрема 18 танків, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БпЛА, 16 автомобілів та 7 одиниць спецтехніки. Знищено 1 склад боєприпасів, зазначив Тарнавський.