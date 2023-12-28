"Укренерго": 50 населених пунктів у 4 областях без електрики через негоду

Станом на ранок 28 грудня через негоду знеструмлено 52 населені пункти. З них залишаються знеструмленими понад добу 2 н.п. - в Харківській області, 13 н.п. - в Донецькій області. ﻿ Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що за добу додались знеструмлення в Дніпропетровській - 2 н.п., в Сумській - 3 н.п., в Донецькій області - 32 н.п.

При цьому через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 460 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській та Херсонській областях. В місті Херсон заживили понад 90 тисяч споживачів, які були знеструмлені через обстріли.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових" , - йдеться у повідомленні.

У держкомпанії додали, що у середу, 27 грудня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 0,6% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, запевнили в "Укренерго".

У четвер вдень, 27 грудня, в енергосистемі був профіцит. Причина - сонячна погода сприяла роботі сонячних електростанцій на максимальній потужності.

Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, були застосовані наступні заходи:

у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, в 3 денні години надав аварійну допомогу, прийнявши надлишки української електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год.

протягом майже 2 годин обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ

Експорт електроенергії у четвер відсутній. А імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 14 678 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1155 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.