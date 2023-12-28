У Чорному морі на міні підірвалося судно – Сили оборони

У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами. Про це заявили в Силах оборони півдня України, повідомляє Укрінформ.

Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт, ідеться в повідомленні.

При огляді судна та опитуванні капітана були виявлені двоє моряків, які отримали поранення.

Одному надана допомога на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.

До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

Сили оборони півдня наголосили, що продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним.