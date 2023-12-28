McDonald's відкрив ще один заклад на трасі "Київ – Чоп"

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 28 грудня відкрила новий ресторан на 20-му кілометрі автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп" після виїзду з Києва у с. Стоянка Бучанського району, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що це вже другий ресторан на автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп", раніше в листопаді цього року на ньому відкрився McDonald’s у Житомирській області.

За словами мережі, новий ресторан площею 430 кв. метрів розрахований на 102 місця у залі та на 132 місця на терасі.

"Як решта ресторанів країни, під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, аби працівники та відвідувачі могли перейти в укриття, і робота відновлюватиметься орієнтовно через годину після скасування тривоги.