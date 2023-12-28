Грудень став найважчим для ЗСУ на Таврійському напрямку – речник

На Таврійському напрямку грудень став найважчим місяцем за увесь 2023 рік. Причина - постійні штурми російських окупантів в районі Мар'їнки та Авдіївки. Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефір телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Найважчий місяць, на мою особисту думку, останній. Тому що ворог увесь час штурмує Мар'їнку, Авдіївку, зазнає значних втрат, але суне вперед і намагається взяти чи до кінця року, чи є якийсь інший термін. Але я вважаю, що за кількістю атак, за тиском на наші підрозділи - крайній місяць цього року найважчий" , - розповів Штупун.

Він також прокоментував заяви окупантів про нібито захоплення Мар'їнки.

"Справа у тому, що у Мар'їнці на півночі ще знаходяться наші підрозділи, тому пропаганда ворога звичайно працює, але, по факту так. Наразі ворог продовжує обстрілювати наші підрозділи з артилерії. Далі він намагається більше тиснути вже на Новомихайлівку" , - зазначив речник.

Як повідомив Штупун, на Таврійському напрямку за минулу добу російські окупанти збільшили кількість авіаударів, а в порівнянні з позаминулою у два рази зросло застосування дронів-камікадзе - майже до сотні.