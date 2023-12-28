Австрія погодилася на "частковий" вступ Болгарії у Шенген – прем’єр

Австрія погодилася на частковий вступ Болгарії у Шенгенську зону – для морських і повітряних маршрутів. Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, повідомляє Європейська правда.

Прем’єр розповів, що за підсумками тривалих і складних переговорів з Австрією досягли "принципової домовленості" про те, що Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони.

"На початковому етапі йдеться про повітряні і морські кордони. Австрія пообіцяла продовжити перемовини щодо сухопутних кордонів" , – сказав Денков.

Він додав, що подальші переговори поєднаються зі значною підтримкою від Єврокомісії для зміцнення контролю за зовнішніми кордонами ЄС, зокрема з Туреччиною та Сербією, задля протидії нелегальній міграції.

"Після 12 років без відчутного прогресу у питанні Шенгену, сьогодні ми можемо привітати себе з цим беззаперечним успіхом Болгарії" , – сказав Ніколай Денков.

Перед цим неофіційно з’явилася інформація, що Рада ЄС погодилась на приєднання Румунії до умовних "повітряного" й "морського шенгенів" з 31 березня 2024 року, тоді як повне приєднання може відбутись у 2025 році.