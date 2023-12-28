Росія готує спецгрупи для диверсій на півдні України – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляють, що серед намірів росіян на н﻿аступний рік - підготувати спецгрупи для вчинення диверсій на півдні України, повідомляє Укрінформ.

"Мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік - підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні" , - заявили у ГУР.

З метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема зганяють чоловіків із тимчасово захоплених територій України.

Крім того, за інформацією ГУР, у Росії швидко закінчуються лейтенанти, тому військове керівництво РФ намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів.

"Таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України" , - йдеться у повідомленні.

Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт.