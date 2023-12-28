Розвідка Британії оцінила знищення корабля "Новочеркаськ" у Криму

Знищення українськими ВПС російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" збільшує до трьох кількість втрачених Росією таких кораблів, які Москва планувала використовувати для десантних операцій. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 28 грудня, повідомляє Європейська правда.

Британська розвідка нагадує, що 25 грудня 2023 року великий десантний корабель класу "Ропуха" ВМФ Росії "Новочеркаськ" був повністю знищений в результаті українського удару, коли перебував у порту Феодосії, на південному узбережжі окупованого Росією Криму.

"Дані з відкритих джерел свідчать про високу ймовірність того, що судно перевозило вибухонебезпечний вантаж, коли в нього влучили, що спричинило потужну вторинну детонацію" , – йдеться в огляді.

Цей інцидент збільшив кількість втрачених Росією з моменту вторгнення великих десантних кораблів до трьох: "Саратов" затонув 24 березня 2022 року, а "Мінськ" був функціонально зруйнований у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще два судна, ймовірно, були пошкоджені.

Як зазначають у Міноборони Британії, Росія, ймовірно, планувала використовувати свої сили на великих десантних кораблях для проведення значних десантних операцій під час вторгнення, і вона подвоїла кількість цих кораблів у Чорному морі під час підготовки до війни.