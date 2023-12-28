Поблизу Севастополя знайшли невідоме затонуле судно

Біля узбережжя Севастополя в районі 35-ї Берегової батареї було виявлено невідоме затонуле судно. Про це заявила тренер збірної Севастополя з підводного спорту Ганна Севастьянова, яка знайшла цей об'єкт, повідомляє Крим.Реалії.

Як повідомила Севастьянова, судно було виявлено у середині грудня після того, як сильний шторм на Кримському півострові 26-27 листопада змінив підводний ландшафт у прибережній зоні Севастополя.

"Я просто пірнула подивитися, що цікавого може бути на дні, і тут через якийсь час зрозуміла, що внизу не камінь, а щось рукотворне" , – цитує видання ForPost Севастьянову.

Як пише видання, металеве виконання корпусу говорить про його відносну сучасність. Проте будь-яких розпізнавальних знаків, які б змогли розкрити історію судна, на ньому розглянути не вдалося.

Крим 26 листопада накрив сильний шторм – у різних регіонах було повалено тисячі дерев, сотні будинків отримали пошкодження. Згідно із заявою російської влади Криму, через шторм загинуло п'ятеро людей. Російський глава Криму оцінив попередні збитки у 42 мільярди рублів.

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