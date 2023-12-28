Уряд має гроші на пенсії у разі затримки допомоги Заходу

Уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Але на базову пенсію коштів вистачить.﻿ Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Міністр заспокоїла усіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком. За її словами, левова частка бюджету Пенсійного фонду формується за рахунок внутрішніх пенсійних надходжень, які забезпечуються українськими платниками.

"Можливо, не вдасться, якщо будуть такі ризики, говорити про індексацію. Але базова пенсія буде виплачена і на це кошти ми знайдемо" , - сказала вона.

Раніше перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко повідомила виданню Financial Times, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку наступного року.

Згодом Свириденко у своєму Facebook спробувала уточнити свою заяву для іноземної преси. Зокрема, вона сказала, що ризик затримок є у довгостроковій перспективі, а на початок 2024 року уряд має план "Б", проте не уточнила, в чому він полягає.