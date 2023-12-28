Президент Литви: Росія імітує бажання переговорів, це хитрощі

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що право на рішення піти на переговори з РФ належить тільки президенту України Володимиру Зеленському та його команді, повідомляє Європейська правда.

Науседа каже, що якщо ситуація на фронті не зміниться найближчими місяцями, війна стане тривалою, виснажливою і позиційною.

"По суті, вона вже така і є. Ми сподівалися, що контрнаступ України зробить її іншою. Зараз ми повернемося до status quo, вона знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, зрештою, очікуватимуть, поки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну" , – заявив він.

На думку президента, боротьба між двома країнами розвиватиметься й надалі, оскільки Росія спробує перехопити ініціативу, а Україна буде цьому максимально протистояти. Однак він не згоден із твердженням, що, якщо росіяни прорвуть фронт, Україна програє цю війну.

"Росія, звісно, може мобілізувати ресурси, не зважаючи на думку власного народу, як мобілізувати людей, так і спрямувати все на військові цілі. Можливості інших держав більш обмежені, просто тому що вони – демократичні суспільства. Усе це ті фактори, але ще раз повторюю – не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який є невигідним для України" , – зазначив Науседа.

На думку президента Литви, що для того, щоб виграти час у цій війні, Росія може імітувати ініціативу переговорів. Однак, за словами глави держави, це всього лише "тактичні хитрощі".

"Росія скористається цим часом, щоб більш твердо встати на ноги і завдати нового удару з новою силою" , – заявив Науседа.

На запитання, чи не виявить Захід, спостерігаючи за погіршенням ситуації в Україні, бажання вести переговори з країною-агресором, президент зазначив, що право на переговори належить тільки президенту України Володимиру Зеленському та його команді.