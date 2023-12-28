Зеленський: За рік США надали військової допомоги на 24 млрд доларів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2023 році Америка надала Україні 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів і подякував США за таку підтримку, повідомляє Українська правда.

"Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. "Петріоти", "Абрамси", бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку" , – зазначив президент.

Він також подякував президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу за оголошений новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.

За словами Зеленського, Україна отримає додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони, протитанкову зброю, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання.

Він підкреслив, що лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.