У ПриватБанку можна отримати SWIFT-перекази в євро без комісії
Клієнти державного ПриватБанку відтепер можуть отримувати SWIFT-перекази в швейцарських франках та євро без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC. Про це інформує пресслужба банку, повідомляє Ліга.Фінанси.
"ПриватБанк відкрив нові кореспондентські рахунки в Citibank N.A. в швейцарських франках (СHF) та евро (EUR). Це додає зручності клієнтам, які зараз перебувають у європейських країнах через війну, та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні", – йдеться в повідомленні.
Клієнти ПриватБанку можуть отримувати SWIFT-перекази в євро без додаткової комісії
Відкриття нових кореспондентських рахунків банку дає можливість клієнтам відправляти в ПриватБанк SWIFT-переказів фізичних осіб в в швейцарських франках та евро через Citibank EUROPE PLC. без додаткової комісії.
Сформувати реквізити можна через Приват24 (меню "Сервіси – Перекази – SWIFT – Реквізити"). Зарахування валютних переказів на гривневі рахунки здійснюється без комісії.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передання інформації та здійснення платежів. Система переказів SWIFT дозволяє здійснювати перекази в іноземній валюті у будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб.