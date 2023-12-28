Франція висилає двох дипломатів Азербайджану у відповідь

Офіційний Париж узяв до уваги рішення Баку про оголошення двох французьких дипломатів персонами нон грата та вдався до симетричного кроку у відповідь – двоє дипломатів з Азербайджану також мають залишити Францію.﻿ Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє Укрінформ.

У відомстві "категорично спростовують звинувачення, висунуті Азербайджаном для обґрунтування свого рішення щодо французьких дипломатів".

За повідомленням МЗС, посла Азербайджану у Франції викликали на набережну д'Орсе, щоб поінформувати про оголошення персонами нон грата двох співробітників азербайджанскього посольства.

Нагадаємо, у вівторок Баку висловив рішучий протест проти дій двох співробітників французького посольства та надав їм 48 годин на те, щоб залишити країну.

Дипломатична напруженість між Парижем і Баку зростає упродовж останніх місяців та загострилася після військової операції в Нагірному Карабаху. Азербайджан звинувачує Францію у дестабілізації ситуації на Кавказі через тісну співпрацю та надання допомоги Вірменії.