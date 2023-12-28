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У Чернівецькій області чоловік напав на прикордонника з перцевим балончиком

Чоловік напав на українського прикордонника з перцевим балончиком. Це сталося на кордоні з Румунією.﻿ Про це заявили в Державній прикордонній службі України, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відомо, що чоловіка, який рухався кордону з Румунією, наряд Чернівецького загону виявив за допомогою безпілотника.

Спілкуватися з прикордонниками порушник не захотів. Він чинив опір, а потім приснув в обличчя військовослужбовцям перцевим газом з балончика. Один з прикордонників отримав хімічний опік очей, його доправили до лікарні.

Тепер затриманому чоловіку доведеться пояснити свій вчинок. За опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу йому загрожує кримінальна відповідальність.

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