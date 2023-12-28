У масовій аварії в Туреччині постраждали дві громадянки України – МЗС
У масовій ДТП у Туреччині 28 грудня, де загинули 10 людей і десятки були поранені, постраждали дві українки. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
"Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу", - сказав він.
За словами Ніколенка, Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з‘ясування всіх обставин аварії.