У масовій аварії в Туреччині постраждали дві громадянки України – МЗС

У масовій ДТП у Туреччині 28 грудня, де загинули 10 людей і десятки були поранені, постраждали дві українки.﻿ Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу" , - сказав він.

За словами Ніколенка, Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з‘ясування всіх обставин аварії.