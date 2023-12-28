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У масовій аварії в Туреччині постраждали дві громадянки України – МЗС

У масовій аварії в Туреччині постраждали дві громадянки України – МЗС
Фото: Курс України

У масовій ДТП у Туреччині 28 грудня, де загинули 10 людей і десятки були поранені, постраждали дві українки.﻿ Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу", - сказав він.

За словами Ніколенка, Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з‘ясування всіх обставин аварії.

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