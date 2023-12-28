Українці у 2023 році купили понад 190 тисяч вживаних авто
З початку року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.
Про це повідомляє Укравтопром.
Середній вік вживаних машин, що в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року.
Найбільшу частку з цієї кількості склали бензинові авто – 45%.
Далі йдуть:
- дизельні – 33%;
- електромобілі – 14%;
- авто з ГБО – 5%;
- гібриди – 3%.
Найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом, що в цьому році перейшов на українську реєстрацію був Volkswagen Golf.
Лідером серед дизельних та авто з ГБО став Renault Megane.
В сегменті електромобілів першість за Nissan Leaf.
В частині гібридів найчисельнішим був Ford Fusion US.