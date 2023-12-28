НАЗК внесло у перелік спонсорів війни ще одну китайську компанію

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідного китайського виробника мотовсюдиходів Shandong Odes Industry Co. до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Укрінформ.

"Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи виробництва компанії Shandong Odes Industry Co., Ltd для потреб своєї армії. Крім того, ця китайська компанія продовжує активно постачати й інші автомобілі до РФ та сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора" , - ідеться у повідомленні.

Компанія має штаб-квартиру у Шаньдуні (Китайська Народна Республіка). Бренд Aodes також зареєстрований у США і включає повний спектр виробництва, обслуговування та реалізації мотовсюдиходів з командами дослідження та розробки зі США, Європи та Китаю.

До Росії Shandong Odes постачає продукцію з 2021 року. Офіційним дистриб'ютором Aodes на території РФ є ТОВ "Меркури-ДВ". Лише за 2022 рік компанія сплатила податків до бюджету Росії на понад 797 тис. доларів.

Російське представництво Aodes складається з понад 60 дилерських центрів, які продають та обслуговують квадроцикли, мотовсюдиходи та гольфкари власного виробництва.

Aodes продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. Зокрема з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на понад 16 млн доларів. Серед товарів були квадроцикли, запчастини для їх ремонту та обслуговування, надувні човни.

У березні та квітні 2023 року компанія відправила до Росії 137 автомобілів Desertcross на понад 1,5 млн доларів. Основним покупцем виступала російська автоспортивна компанія "Формула 7"/"Формула Д". З жовтня 2022 року по серпень 2023 китайська Shandong Odes експортувала запчастини до квадроциклів та всюдиходів на загальну суму понад 19 млн доларів.

Товари Aodes можуть бути використані не тільки як техніка для активного відпочинку чи спорту. Так, у 2023 році Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 для потреб своєї армії. Станом на середину листопада 2023 року у розпорядженні ворога вже нараховувалось 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць з "додатковими опціями".

Ці машини отримали підрозділи спеціального призначення для підвезення боєприпасів, інших вантажів вагою до 550 кг, а також санітарно-евакуаційних задач.

Нещодавно оприлюднені українськими військовими кадри підтверджують знищення двох всюдиходів (квадроциклів) китайського виробництва Desertcross 1000-3 поблизу села Кринки на тимчасово захоплених Росією територіях Херсонської області.