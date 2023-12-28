Окупанти нагнітають ситуацію в Чорному морі – Гуменюк

РФ вдається до нагнітання ситуації в Чорному морі. Ворог вивів в акваторію на бойове чергування одразу три ракетоносії, що може свідчити про потужний сигнал підвищення ракетної небезпеки. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Сьогодні ситуація в Чорному морі ворогом нагнітається. І не думаю, що штучно. Тому що дійсно довготривалий час ракетоносії не перебували на бойовому чергуванні. Сьогодні ми зафіксували виведення одразу трьох" , - сказала Гуменюк.

За її словами, йдеться про два підводних човни і фрегат "Адмірал Макаров".

"Спорядження їх разом може сягати 16 "Калібрів". Це дуже потужний сигнал про підвищення ракетної небезпеки на цьому напрямку. І "Калібри", нагадаю, це високоточна зброя, яку дуже часто ворог спрямовує на конкретні об'єкти, які обирає за свою ціль" , - акцентувала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти давно вишукували варіації щодо ураження енергетичної, критичної та промислової інфраструктури, яка важлива для української економіки.