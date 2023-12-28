Колишнього мера Святогірська судитимуть за держзраду: йому загрожує довічне

Колишнього Святогірського міського голову Володимира Бандуру судитимуть за держзраду. Йому загрожує довічне ув'язнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Справа про держзраду

Зазначається, що за матеріалами ДБР співробітники СБУ завершили досудове розслідування за фактом державної зради ексмера.

У червні 2022 року правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом державної зради колишнього очільника Святогірська. Він публічно підтримав російських загарбників, дискредитував Збройні сили України та владу країни.

Фото: Денис Пушилін і Володимир Бандура (dbr.gov.ua)

Зокрема, поширив у соцмережах російський фейк про нібито підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври.

Зрадник також прийняв пропозицію обійняти посаду голови окупаційної адміністрації Святогірська. Після деокупації міста обвинувачений втік із міста. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Бандуру звинувачують у заволодінні бюджетними коштами

Також ДБР завершило спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього міського голови Святогірська, який обвинувачується в заволодінні бюджетними коштами на понад 3 мільйони гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.

У 2020 році Святогірською міською радою укладено договір із будівельним підприємством щодо реконструкції єдиного в громаді дитячого садка. Будівництво зрештою не було завершено, проте акти приймання виконаних робіт, які підписав міський голова, містили неправдиві дані про повне виконання угоди.

Тож із бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень. Екс-посадовець обвинувачується у:

заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах;

службовому підробленні.

Обвинуваченому загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Кримінальне переслідування Володимира Бандури

Нагадаємо, що на початку червня проти мера Святогірська порушили кримінальну справу про держзраду.

Пізніше правоохоронці заочно повідомили меру Святогірська Володимиру Бандурі про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Також у жовтні минулого року колишньому міському голові Святогірська, який перейшов на бік російських окупантів, оголосили підозру в заволодінні бюджетними коштами.