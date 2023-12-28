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Колишньому розвіднику Червінському оголосили нову підозру – джерело

Колишньому розвіднику Червінському оголосили нову підозру – джерело
Фото: Facebook

Колишньому українському розвіднику Роману Червінському оголосили підозру в спробі заволодіти 100 тисяч доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба Київської міської прокуратури, співрозмовник УП в правоохоронних органах.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру громадянину України у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб".

Правоохоронці не вказують ім'я підозрюваного, але за даними джерела "Української правди", йдеться про Романа Червінського, який перебуває в СІЗО у справі про ракетний обстріл ворогом аеродрому у Кіровоградській області.

За даними слідства, в липні 2020 року підозрюваний, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі 100 тисяч доларів США.

Він обіцяв вирішити питання щодо повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передачі зазначених коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України.

Слідство триває.

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