Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

ОВА: Росіяни вдарили по селу у Запорізькій області, є загиблі

ОВА: Росіяни вдарили по селу у Запорізькій області, є загиблі
Фото: wikimedia.org

Російські загарбники о першій половині дня 28 грудня з артилерії обстріляли берегову лінію річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

"Сьогодні об 11:40 рашисти здійснили артилерійський обстріл берегової лінії річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району".

За його словами, внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох було поранено. Також вибуховою хвилею пошкоджено автівку.

Новини

Популярні теми форуму

analytics