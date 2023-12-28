ОВА: Росіяни вдарили по селу у Запорізькій області, є загиблі
Російські загарбники о першій половині дня 28 грудня з артилерії обстріляли берегову лінію річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
"Сьогодні об 11:40 рашисти здійснили артилерійський обстріл берегової лінії річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району".
За його словами, внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох було поранено. Також вибуховою хвилею пошкоджено автівку.