Український президент Володимир Зеленський підписав законопроект щодо криміналізації контрабанди, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Сьогодні, 28 грудня, український президент підписав законопроект 5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:

від 7,57 до 15,14 млн гривень у вигляді штрафу від 170 до 425 тисяч гривень;

понад 15,14 млн гривень - відповідальність від штрафу в 850 тияч гривень до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Крім того, для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн гривень діятиме санкція від 340 тисяч гривень штрафу до 6 років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн гривень - від 1,275 млн гривень штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Зауважимо, що прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.

Макрофінансова допомогу ЄС для України

У 2022 році Рада Європейського союзу погодила надання Україні допомоги на суму 18 млрд євро протягом 2023 року. Вже в січні поточного року наша країна отримала перший транш допомоги у розмірі 3 млрд євро. Тоді ж повідомлялось, що майбутні виплати у розмірі 1,5 мільярда євро на місяць продовжуватимуться з березня. Зокрема вони залежатимуть від задовільного прогресу у виконанні узгоджених умов

Востаннє Україна отримувала черговий транш в листопаді поточного року. Як розповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, загалом підтримка України досягла 85 млрд євро. Зокрема Брюссель має намір виділити 50 млрд євро до 2027 року.