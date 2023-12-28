Єрмак провів розмову з главою МЗС Угорщини про зустріч Зеленського та Орбана

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто у четвер, 28 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, вони обговорили майбутню зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського.

"У продовження розмови президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому" , - написав Єрмак.

Позиція Угорщини

Минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення лідера України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.

Зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Раніше Угорщина погрожувала блокувати вступ України до ЄС. Однак 14 грудня під час саміту лідери ЄС ухвалили рішення почати переговори про вступ України.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що жодного разу не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню проти РФ.

Зеленський заявив, що він мав питання до Орбана, які стосувались блокування Угорщиною вступу України до ЄС. Під час зустрічі в Аргентині президент Володимир Зеленський попросив Віктора Орбана назвати хоча б одну причину блокувати вступ України до ЄС.