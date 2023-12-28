Зеленський про селектор: Є хороші результати в захисті від колаборантів

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що провів низку нарад 28 грудня, зокрема на селекторі обговорили результати в захисті від колаборантів та навідників, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського 28 грудня.

"Доповіді МВС і СБУ: є хороші результати в захисті від колаборантів та навідників, в протидії злочинності. Робота нашого експортного коридору в Чорному морі: вже більше 12 мільйонів тонн вантажів. Особливо вагомі результати за грудень, і це відчувається на рівні всієї нашої економіки".

Вдень президент провів нараду з міністром оборони шодо сил оборони. Також на підсумковій нараді за рік обговорили перемовини щодо безпекових гарантій для України.

"Команда Офісу, уряду… Є базова декларація "Групи семи" – Вільнюська декларація. Її вже підтримали 30 держав. Почалася двостороння робота щодо гарантій, і наступного року продовжимо".