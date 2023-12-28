Зеленський провів розмову з Папою Римським: про що говорили

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Папою Римським Франциском, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Щойно говорив з Його Святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців з Різдвом, за побажання справедливого миру для усіх нас".

За його словами, у ході розмови сторони обговорили спільну роботу щодо "формули миру".

"Більше 80 держав вже в процесі на рівні своїх представників – буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи" , - підкреслив президент.

Що було раніше:

У жовтні Ватикан заявляв, що готовий підтримувати складові української "формули миру" щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.