Сили ППО знищили три ворожих безпілотники на півдні України

Ввечері четверга, 28 грудня, українські військові знищили три ворожих безпілотники на півдні країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Сили Оборони Півдня.

"28 грудня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 розвідувальні безпілотники" , - сказано у повідомленні.

За даними відомства, у Херсонській області було знищено два безпілотники - "Мерлін-ВР" та "Supercam".

У Миколаївській області було знищено безпілотник - "Мерлін-ВР".

Нічна атака дронів по Україні

У ніч проти 28 грудня російські окупанти вчергове атакували територію України ударними дронами типу "Шахед". В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух ворожих БПЛА, зокрема, в Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

У регіонах оголошували повітряну тривогу. Про відбій загрози ворожих атак із застосуванням "Шахедів" військові заявили близько 04:20.

Також близько одинадцятої вечора у середу у Запоріжжі пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО та збиття кількох дронів противника.