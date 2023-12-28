Сили ППО знищили три ворожих безпілотники на півдні України
Ввечері четверга, 28 грудня, українські військові знищили три ворожих безпілотники на півдні країни, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Сили Оборони Півдня.
"28 грудня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 розвідувальні безпілотники", - сказано у повідомленні.
За даними відомства, у Херсонській області було знищено два безпілотники - "Мерлін-ВР" та "Supercam".
У Миколаївській області було знищено безпілотник - "Мерлін-ВР".
Нічна атака дронів по Україні
У ніч проти 28 грудня російські окупанти вчергове атакували територію України ударними дронами типу "Шахед". В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух ворожих БПЛА, зокрема, в Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.
У регіонах оголошували повітряну тривогу. Про відбій загрози ворожих атак із застосуванням "Шахедів" військові заявили близько 04:20.
Також близько одинадцятої вечора у середу у Запоріжжі пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО та збиття кількох дронів противника.