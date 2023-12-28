Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків від війни РФ проти України

У четвер, 28 грудня, парламент Молдови у другому читанні проголосував за приєднання до розширеної часткової угоди про створення реєстру збитків, яких Україні завдала Росія, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Newsmaker.

Як сказано у заяві парламенту - неприєднання Молдови до угоди "негативно впливає на образ і зовнішню політику країни".

"Наша мета - зробити внесок у проведення розслідувань злочинів проти людяності та задокументувати їх" , - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що наразі Молдова є асоційованим членом реєстру збитків. Для того, щоб стати повноправним учасником - країна повинна буде заплатити щорічний внесок у розмірі від 25 до 30 тисяч євро.

Як працює реєстр

Реєстр збитків є платформою для реєстрації в будь-якій документальній формі інформації про докази та скарги про збитки чи пошкодження, заподіяні українській стороні російськими окупантами, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Інформація про скарги та докази, що потрапляють та обробляються у Реєстрі, буде класифікована та впорядкована. Також зауважується, що реєстр претензій не має жодних судових функцій і не має повноважень визначати відповідальність та присуджувати будь-які виплати чи компенсації.

У відділі комунікації та зв'язків із громадськістю парламенту Республіки Молдова зазначили, що діяльність Реєстру стане першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації.

Реєстр збитків через російську агресію

Розширена часткова угода про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, була прийнята резолюцією Комітету міністрів Ради Європи на початковий термін у 3 роки з можливістю її продовження у разі потреби.

Реєстр збитків створюється як міжурядовий інститут співробітництва, який діятиме в рамках інституційної структури Ради Європи, але базується у Гаазі. Реєстр також матиме офіс в Україні.

Нагадаємо, раніше у листопаді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що у створенні Реєстру збитків, завданих агресією РФ, беруть участь 43 країни та Євросоюз. Очікується, що він почне діяти вже у першому кварталі 2022 року.