"Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів

Протягом 2023 року НАК "Нафтогаз України" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт компанії.

"Це велика відповідальність, оскільки разом з цим значно зросла кількість наших клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним. Дякую всім, хто працює для забезпечення наших міст і сіл газом" , - зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За його словами, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість державі не лише забезпечити безперебійне газопостачання, а й покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень.

Голова правління групи також зазначив, що за попередніми розрахунками, у наступному році відрахування до державного бюджету операторами ГРМ складуть понад 5 млрд гривень.