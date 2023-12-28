Ердоган показав перший політ турецького ударного дрона Anka III

Турецький ударний безпілотник Anka III сьогодні, 28 грудня, здійснив свій перший політ. Він може нести ракети та авіабомби, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Twitter.

"Безпілотний військовий літак Anka III, розроблений компанією TAI, сьогодні успішно завершив свій перший політ. Сподіваємося, що наш літак зробить вагомий внесок в оборону нашої країни завдяки своїм передовим технологіям, дизайну та характеристикам" , - написав Ердоган.

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. pic.twitter.com/ElZaSoNRVo— Recep Tayyip Erdogan (@RTERdogan) December 28, 2023

Турецький президент також оприлюднив відео першого польоту ударного безпілотника.

Anka III

Варто зауважити, що Anka III - це безпілотник з малою радіолокаційною видимістю.

Дрон не має горизонтального та вертикального хвоста, тому його видимість досить низька. Також він обладнаний додатковими приборами, які дозволяють ще більше знизити видимість.

Технічні характеристики безпілотника:

висота польоту - 13 км;

максимальна швидкість - близько 857 км/год;

крейсерська швидкість - 463 км/год;

корисне навантаження - до 1200 кг;

максимальна злітна маса - 6500 кг;

тривалість польоту - 10 годин.

Нагадаємо, ще у квітні турецькі ЗМІ писали, що перший політ безпілотника має відбутися не пізніше травня.