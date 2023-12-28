Болгарія продовжила програму допомоги українським біженцям

Болгарський уряд вирішив продовжити програму гуманітарної допомоги біженцям з України до 30 квітня 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення людей, які втекли від війни в Україні та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Європейської комісії.

Згідно з даними на офіційному урядовому порталі – хоча ці дані не оновлювалися вже кілька тижнів – з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Болгарії в'їхали 2 133 450 українців, з яких 52 125 залишаються в Болгарії.

Загалом 171 571 особа зареєструвалася для отримання тимчасового захисту в Болгарії. За даними порталу, 6919 з них розміщені за державною програмою.

Програма підтримки українським біженців кілька разів змінювалася та продовжувалася, і, згідно з попереднім рішенням уряду, мала закінчитися 31 грудня 2023 року.

Раніше повідомляли, що в ЄС очікують, що кількість поданих заяв про надання притулку в країнах Євросоюзу у 2023 році перевищить мільйон.

Перед цим стало відомо, що Європейська комісія ухвалила рішення скерувати понад 65 мільйонів євро з Фонду міграції та інтеграції притулку на підтримку Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у прийнятті людей, які втікають від російської агресії проти України.

Як повідомлялось, згідно з даними Федерального статистичного відомства ФРН, українці становили 8% серед шукачів притулку, які отримують допомогу в Німеччині.