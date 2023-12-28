РосЗМІ: В Україні на фронті ліквідували російського "Тулунського маніяка"

Під час бойових дій в Україні загинув Павло Шувалов, якого у РФ називають "Тулунський маніяк" через його злочини — серійні убивства та зґвалтування, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться повідомленні пропагандистського росЗМІ Lenta.ru.

У квітні 2023 року росіянин уклав контракт з приватною військовою компанією (ПВК) і пішов воювати. Провоювавши три тижні, загинув, при чому російські командири досі не забрали його тіло з поля бою.

Журналісти росЗМІ отримали інформацію від невказаних джерел з російських силових органів. Силовики пояснили, що "Тулунський маніяк" погодився укласти контракт з ПВК у квітні 2023 року. Назва ПВК не вказується.

Кілька днів тривала підготовка у навчальному таборі і вже 6 травня росіянин опинився на фронті у Луганській області України. Провоював Шувалов всього лиш 23 дні — загинув 29 травня, написали у росЗМІ. Його тіло вже восьмий місяць лежить десь на Луганщині — інформацію підтвердили три особи, з якими спілкувались журналісти.

Павло Шувалов, або "Тулунський маніяк" — 55-річний росіянин, якого у 2021 році засудили на 24 роки колонії, зазначають на порталі The Insider. Чоловіка визнали винним у двох убивствах та 27 зґвалтуваннях. Злочини скоював 28 років — з 1991 по 2019 рік. Місцевість, де він діяв — село Тулун в Іркутській області РФ за 4 тисячі кілометрів від України.