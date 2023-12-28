Росія запустила ударні БпЛА на територію України з півдня та півночі (Оновлено)

Російська армія увечері 28 грудня запустила на територію України ударні БпЛА з півдня та півночі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили в Telegram.

Військові попередили, що з Сумщини рухаються ударні безпілотники на Чернігівщину.

Крім того "Шахеди" прямують з Херсонської на Миколаївську область та з Чорного моря на Одещину.

Станом на 22:48 мапа повітряних тривог виглядає так:

О 23:10 Повітряні сили повідомили, що декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку (Ніжин).

О 23:19 зазначили, що декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку, на Миколаївщині в напрямку Кіровоградської області, на Одещині в північному напрямку та з Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса).