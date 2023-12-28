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ОВА: Російська армія за день 30 разів обстріляла Сумщину, є поранена

ОВА: Російська армія за день 30 разів обстріляла Сумщину, є поранена
Фото: wikimedia.org

Армія РФ 28 грудня 30 разів обстріляла прикордоння Сумщини, зафіксували 296 вибухів, місцева жителька отримала поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

У результаті одного з обстрілів отримала поранення жителька Есманської громади, її госпіталізували.

Дослівно:

  • Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з АГС (58 вибухів) та FPV дронами-камікадзе (2 вибухи).
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (38 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (27 вибухів) та артобстріли (9 вибухів).
  • Великописарівська громада: були обстріли з АГС (26 вибухів) та мінометів (33 вибухи).
  • Середино-Будська громада: 76 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Хотінська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).
  • Юнаківська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Миропільська громада: здійснено атаку ворожим дроном типу "FPV" (1 вибух).

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