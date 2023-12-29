ISW: Українські військові просунулися біля Бахмута
Впродовж тижня українські сили просунулися біля Бахмута і продовжили позиційні бойові дії з російськими військами. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).
Російські війська 28 грудня просунулися поблизу Мар’їнки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами.
Російські сили також здійснили незначне просування на північний захід від Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 28 грудня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки.
Окрім цього російські війська підтвердили наступ на сході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися у західній частині Запорізькій області. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська зайняли Дорожнянку, на південь від Гуляйполя.
Українські сили утримують позиції на лівому березі Херсонської області станом на 28 грудня, але ні російські, ні українські сили не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.
Ключові висновки ISW за 28 грудня
- Газета The New York Times (NYT) опублікувала статтю члена своєї редакційної колегії із закликом до України розпочати переговори з Росією та поступитися їй територією після того, як з'явилися повідомлення про те, що президент Росії Владімір Путін використовує таємні канали та посередників для того, щоб продемонструвати свою зацікавленість у припиненні вогню. У статті практично не враховуються майже постійні публічні сигнали Кремля про те, що Росія продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні.
- Росія офіційно розгорнула батальйон, сформований з українських військовополонених, на лінії фронту в Україні, що ще раз підтверджує численні очевидні порушення Росією Женевської конвенції про військовополонених.
- Нещодавні випадки очевидних порушень Росією Женевської конвенції щодо військовополонених, ймовірно, пов'язані з елементами сумнозвісної 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (ДШД), які причетні до знущань над військовополоненими.
- За повідомленнями, російське військове командування розформує оперативно-тактичне з'єднання "Каскад" Міністерства внутрішніх справ (МВС) Донецької Народної Республіки (ДНР) до 31 грудня 2023 року, ймовірно, в рамках триваючої кампанії з формалізації збройних сил Росії.
- Українські військові повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні близько 7400 ракет і здійснили 3900 ударів безпілотниками "Шахід".
- Російські міни продовжують загрожувати цивільним суднам у Чорному морі, але, ймовірно, не перешкоджатимуть використанню цивільними суднами Чорноморського гуманітарного коридору.
- Міністерство оборони США 27 грудня оголосило про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму 250 мільйонів доларів.
- Ув'язнений російський ультранаціоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін визнав завершення своєї президентської кампанії після того, як 27 грудня не зміг зареєструватися в Центральній виборчій комісії (ЦВК) Росії.
- Міністерство оборони (МО) Росії нагородило відомих російських мілблогерів за їхній внесок у "військово-патріотичну" та "військово-політичну" сферу, віддзеркалюючи попередні зусилля Кремля, спрямовані на задобрювання та кооптацію ширшої спільноти російських мілблогерів.
- Українські сили здійснили підтверджене просування поблизу Бахмута, ймовірно, протягом минулого тижня.
- Російські війська здійснили підтверджені просування на північний захід від Авдіївки, поблизу Мар'їнки та на південь від Гуляйполя.
- Міністерство оборони (МО) Росії оголосило 28 грудня, що в Росії налічується понад 640 000 контрактників, що стало першою заявою Росії про кількість контрактників у Збройних силах РФ з початку повномасштабного вторгнення.
- Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських дітей до Росії під приводом медичної необхідності, незважаючи на очевидне зростання кількості випадків передачі інфекційних захворювань серед українських дітей на шляху до Росії.