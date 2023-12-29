ISW: Українські військові просунулися біля Бахмута

Впродовж тижня українські сили просунулися біля Бахмута і продовжили позиційні бойові дії з російськими військами.﻿ Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Російські війська 28 грудня просунулися поблизу Мар’їнки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами.

Російські сили також здійснили незначне просування на північний захід від Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 28 грудня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки.

Окрім цього російські війська підтвердили наступ на сході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися у західній частині Запорізькій області. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська зайняли Дорожнянку, на південь від Гуляйполя.

Українські сили утримують позиції на лівому березі Херсонської області станом на 28 грудня, але ні російські, ні українські сили не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.

Ключові висновки ISW за 28 грудня