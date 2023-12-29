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Курс валют НБУ на 29 грудня

Курс валют НБУ на 29 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 28 грудня підвищився на 36 коп. до 37.98 за 1 долар.

Євро подорожчав на 58 коп. до 42.21 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 4.21 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 48.49 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 45,38 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 12 коп. до 9.73 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.982 400 +0.363
EUR Євро 42.207 900 +0.575
RUB Рубль 0.421 190 +0.012
GBP Фунт стерлінгів 48.488 300 +0.554
CHF Швейцарський франк 45.384 600 +1.293
PLN Польський злотий 9.733 300 +0.12

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