Курс валют НБУ на 29 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 28 грудня підвищився на 36 коп. до 37.98 за 1 долар.
Євро подорожчав на 58 коп. до 42.21 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 4.21 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 48.49 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 45,38 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 12 коп. до 9.73 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.982 400
|EUR
|Євро
|42.207 900
|RUB
|Рубль
|0.421 190
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.488 300
|CHF
|Швейцарський франк
|45.384 600
|PLN
|Польський злотий
|9.733 300