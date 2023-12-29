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Росіяни вдарили по Конотопу на Сумщині: пошкодили будинок, є поранені

Росіяни вдарили по Конотопу на Сумщині: пошкодили будинок, є поранені
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Російські окупанти ударили по місту Конотоп на Сумщині рано-вранці 29 грудня, пошкодивши багатоквартирний будинок та СТО, три людини дістали поранення.﻿﻿ Про це заявили в Сумській обласній військовій адміністрації, повідомляє Українська правда.

"Ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу. Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що усі необхідні служби працюють на місці удару.

Інформація уточнюється.

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