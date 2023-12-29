РФ втратила за добу 850 військових, 26 артсистем і 3 РСЗВ – Генштаб
Росія за добу втратила приблизно 850 військових, 13 танків, 26 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 357 520 (+850) осіб,
- танків − 5 953 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 11 033 (+18) од,
- артилерійських систем − 8 417 (+26) од,
- РСЗВ − 938 (+3) од,
- засобів ППО − 620 (+3) од,
- літаків − 329 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 539 (+36) од,
- крилатих ракет − 1 620 (+0) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 215 (+35) од,
- спеціальної техніки − 1254 (+7) од.