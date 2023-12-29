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РФ втратила за добу 850 військових, 26 артсистем і 3 РСЗВ – Генштаб

РФ втратила за добу 850 військових, 26 артсистем і 3 РСЗВ – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за добу втратила приблизно 850 військових, 13 танків, 26 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 357 520 (+850) осіб,
  • танків − 5 953 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 11 033 (+18) од,
  • артилерійських систем − 8 417 (+26) од,
  • РСЗВ − 938 (+3) од,
  • засобів ППО − 620 (+3) од,
  • літаків − 329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 539 (+36) од,
  • крилатих ракет − 1 620 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 215 (+35) од,
  • спеціальної техніки − 1254 (+7) од.

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