У МВФ розповіли, чи будуть фінансувати війну та мобілізацію в Україні

МВФ очікує, що Україна "генеруватиме внутрішні надходження" для витрат, пов'язнаних з війною. Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер, відповідаючи на питання, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну, повідомляє Голос Америки.

Представник МВФ наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.

"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження" , – сказав Кеммер.

На прохання прокоментувати заяву українського президента Володимира Зеленського, озвучену під час підсумкової річної пресконференції, про те, що додаткова мобілізація вимагатиме нових коштів, а щоб профінансувати одного військовослужбовця, потрібно шестеро платників податків, Кеммер наголосив, що донори зосереджують свою економічну підтримку саме на соціальній складовій бюджету та функціонуванні уряду.

"Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками, і ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди" , - вказав Кеммер.

Якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, Кеммер каже, що допомогти генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Стратегія дозволить "отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу", каже посадовець Фонду.

Він додає, що Національна стратегія доходів важлива також, щоб побудувати сучасну державу, а сучасна держава потребує інвестицій.